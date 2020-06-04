大陸抽砂船越界台灣海域盜採海砂猖獗，3日凌晨海巡署會同空勤總隊直升機展開海、空夾擊，在台灣淺堆成功扣押大陸籍「海航5679」抽砂船，人船一併押回高雄偵辦。

海巡署指出，3日凌晨5時18分澎湖七美西南方46浬處台灣淺堆海域赫然驚見20多艘大陸抽砂船肆無忌憚盜採海砂。

海巡署艦隊分署緊急總動員，跨轄區出動高雄艦、澎湖艦、台南海巡隊10051艇及澎湖海巡隊10038艇趕往取締，同時通報空勤總隊直升機及偵防分署特勤人員展開專案取締行動。

巡防艦以優勢警力掌控全場，大陸籍「海航5679」抽砂船毫不理會仍然恣意抽砂，現場指揮官艦隊分署副分署長陳泗川廣播警告，巡防艇上17名執法人員強勢登船查察。

總噸位7539噸大陸籍「海航5679」抽砂船，初估已抽砂載運約400噸海砂，船員共計10人；隨後高雄艦及2艘巡防艇將人船押返高雄興達港調查，澎湖艦仍駐守現場擴大驅離及蒐證。

全案依違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》報請橋頭地方檢察署偵辦，並依檢察官指示將查扣的海砂回填台灣淺堆海域。

海巡署表示，台灣淺堆海域位處台灣海峽西南側，這是台灣海域最大漁場，蘊含豐富海洋資源，絕不容許惡質破壞；今年1月迄今已驅離中國大陸抽（運）砂船1576艘次，重申取締行動將持續執法遏止歪風。

(中時 )