吳姓男子為躲債想進監獄，持鐮刀闖入民宅搶錢，要屋內羅姓婦人交出1000元，沒想到羅婦得知吳男遭遇，心生憐憫多給3000元，還煮麵給吳男吃。檢察官原依強盜罪起訴吳男，但台北地院認為吳男目的不是為了財物，與強盜罪構成要件不符，變更法條依強制罪判刑10月，可上訴。

判決指出，吳男遭債主緊逼不捨，為求避往監獄羈押、服刑，4月4日下午持鐮刀闖進偏遠山區一處民宅，一見到屋內羅婦，隨即把鐮刀放在桌上恫稱：「你不要過來，拿錢給我」、「給我錢，我要跑路，給我1000塊」，羅婦嚇得交錢。

羅婦的李姓丈夫聞聲前來查看，與吳男一翻交談後，得知他被追債，已經好幾天沒吃東西，想要被警察抓去關。夫婦倆聽完後覺得吳男可憐，不僅煮麵給他吃，還寫下名字、地址、電話交給吳男，稱有困難可以告訴他們，苦勸不要做這種事，羅婦私下又再塞3000元給吳男。

檢方依強盜罪起訴吳男，但合議庭認為，吳男偵查期間屢屢供稱遭地下錢莊追債，希望檢警收押他，讓看守所保護他，且搶錢得逞後沒有逃跑，而是留在現場等警察來抓，可見犯案動機是「避遁監獄」，非奪取現金1000元，不符強盜罪構成要件。

不過，持鐮刀闖入民宅恫嚇羅婦交出1000元，已構成強制罪，合議庭考量吳男有多項前科，案發時已在新北市石碇山區躲藏多日，目前無業，但須扶養中風弟弟，以及被害夫婦不願追究，依強制罪判判10月徒刑。

(中時 )