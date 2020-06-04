澎湖七美附近的台灣海域處，在昨日(3)由海巡署和高雄、澎湖、台南海、澎湖巡隊聯合偵查，並以「空拍」方式發現20搜來自大陸船隻疑似違法盜砂。海巡副署長陳泗川立即廣播攔截，派遣17名海巡精英上船搜查，發現船上載有4百噸的非法海砂，全案依據違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，將此盜砂船隻驅逐海域，並將盗採的海砂回填台灣灘海域。

海巡署聯合巡隊在昨日下午5點左右，以空拍方式捕抓到1搜名為「海航5679」，發現船上載有違法盜砂。(海巡署提供)

海巡署以「空拍」方式發現20搜來自大陸船隻疑似違法盜砂，副署長陳泗川立即廣播攔截，並派遣17名海巡員上船搜查。(海巡署提供)

據了解，昨日下午5點左右海巡署聯合巡隊，以空拍方式捕抓到1搜名為「海航5679」，並發現船上載有非法海砂，海巡副分署長陳泗川立即以廣播勸阻攔下，隨後派遣17名執法特勤人員上船查看，搜獲海砂4百餘噸，並由高雄艦押回興達港偵詢，澎湖艦留於現場持續驅離與蒐證，全案依據違反《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，將此盜砂船隻驅逐海域，並將盗採的海砂回填台灣灘海域。

影片-海巡署聯合鑑隊追查大陸非法盜砂船的追捕過程。(海巡署提供)

海巡署表示，從今年1月至5期間，已驅離至少1576艘違法海砂船。為了有效制止和強化臺灣灘的海域部署，提升至24小時保持1艘大型艦，結合三軍保衛國家海域邊境。

臺灣灘位於臺灣海峽西南側，擁有豐富自資源是國內水產經濟重要來源。近來大陸船隻大量盜採海砂，造成海域地形破壞，海巡署都將依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條，船員6個的月有期徒刑，且易科罰金船舶沒收。

(中時電子報)