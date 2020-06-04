最近地攤經濟真的火了，相關微博話題閱讀量超6億，多地紛紛設攤販規範點來鼓勵發展地攤經濟。據統計，目前，明確鼓勵發展地攤經濟的城市達27個。專家表示，地攤經濟在一定程度上緩解了就業壓力，帶動了第三產業發展，同時活躍市場，刺激經濟發展。

見此盛況，網友也紛紛表示，「地攤、夜市、好有煙火氣，喜歡。」

地攤經濟是民眾參與經濟活動與維持生計最直接的方式，是城市生氣的重要標誌，截至目前，至少已經有上海、濟南、南寧、鄭州、南京、成都、合肥、廈門、陝西、遼寧、江西、甘肅、長春、杭州、長沙、石家莊、南寧、青島、宜昌、黃岡、德陽、攀枝花、廣安、南充、資陽、遂寧、彭州等27地紛紛明確鼓勵發展地攤經濟。

以上海來說，上海市政府新聞發布會6月3日透露，將於6日至30日舉辦首屆上海夜生活節。打造具有煙火氣、上海味、時尚潮、國際範的夜上海新形象；以濟南來說，將合理釋放地攤經濟，並通過提升夜間經濟IP品牌、培育夜間經濟主題街區、舉辦夜間經濟特色活動、打造夜間經濟文化品牌；至於南京，在現有3400個臨時攤點基礎上，今年南京市城管局在全市新增134處、共1410個臨時外擺攤點。

值得注意的是，成都早在3月就印發相關措施，有條件開放攤商設攤，截至5月28日，成都市設置臨時占道攤點、攤區2230個，允許臨時越門經營點位17147個，允許流動商販經營點20130個，增加就業人數10萬人以上。

成都市城市管理委員會透露，成都正謀畫更加精細精準的政策2.0版本，實現佔道經營規範有序、市容環境乾淨整潔、市民生活方便快捷、城市消費更加活躍、市井氣息更加濃厚有機統一。

民銀智庫宏觀區域研究團隊負責人應習文指出，地攤經濟歷來是我國城市經濟中的「灰色地帶」，其存在具有一定的合理性，在一定程度上緩解了就業壓力，帶動了第三產業發展，同時活躍市場，刺激經濟發展。

首都經貿大學城市經濟與公共管理學院副教授張智新表示，放開地攤經濟發展，能滿足民眾消費需求，尤其是在疫情期間，地攤經濟給民眾購物帶來便利，同時又增加了城市的煙火氣，也滿足了當前疫情防控要求。

不過，張智新提醒，放開地攤經濟不等於放開責任，不等於放棄法律，針對食品安全、環境污染等關係民眾切身利益方面，城市執法部門要做到有舉報必調查，違法必究、執法必嚴；但同時要避免出現矯枉過正、一刀切的情況。

(旺報 )