鹿港老街古韻處處。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

永樂商圈小吃、服飾店家林立，吸引人們尋寶。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）。

彰化好好玩！肉圓、爌肉飯等特色美食點數不完，還有大佛、扇形車庫、鹿港小鎮、田尾花卉、芳苑海牛等極具風情，適合疫後到彰化住一晚，縣府提供摸彩大獎，並爭取縣內8處商圈，將投入895萬元經費，舉辦推廣活動，並整備環境，打造優質購物空間。

縣長王惠美表示，彰化縣這次商圈振興方案，彰化市永樂商圈及大埔商圈分別獲補助95萬及100萬元、鹿港老街商圈及廟口商圈合計獲補助360萬元、田尾商圈獲補助40萬元、田中商圈獲補助經費70萬元、二水商圈獲補助140萬元、王功商圈獲補助90萬元。

縣府表示，提案申請分為商圈發展、環境整備兩類型，在商圈發展方面進行商品開發、培能訓練、數位應用及行銷推廣等相關商圈發展工作，另外在環境整備方面為改善商圈內之環境清潔、衛生、友善服務、特色設施等相關環境整備工作。

經濟暨綠能發展處表示，目前疫情已趨於緩和，行政院業已公佈振興三倍券之使用，彰化各商圈躍躍欲試已著手規劃搶振興券商機，吸引來彰化消費，彰化縣政府將協助各鄉鎮商圈整合行銷活動，陸續推出加碼補助方案。

目前縣府已經提供旅宿彰化第一波大獎摸彩，總奬金50萬元，歡迎拿振興劵來彰化消費中大獎。

(中時 )