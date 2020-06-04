振興三倍券還未上路，各界批評不斷，蘇揆上午在行政院會表示，從現在開始，到正式開放預購前這一段時間，各界對三倍券措施相關建議，如果是有道理的、符合「3好1溫暖」立意的，或是讓民眾更方便的方式，均可研議採納，靈活調整相關作業。

蘇揆說，前天（6／2）他已召開記者會向國人報告「1千變3千」、「好領、好用、好刺激、最溫暖」的「振興三倍券」相關規劃。預計7月1日起，這個三倍券就可在超商預購或綁定數位支付，7月15日起，可直接到郵局購買，從7月15日到12月31日，全國國民都可以使用這個三倍券來消費。

他說，從現在開始，到正式開放預購前這一段時間，他請各部會務必做好所有前置作業，包括系統開發、三倍券的印製、配送，超商、郵局端的販售準備，也持續進行政策內涵及各項Q＆A的宣傳，同時也聆聽社會各界對這個措施的相關建議，如果是有道理的、符合「3好1溫暖」立意的，或是讓民眾更方便的方式，都可以研議採納，靈活調整相關作業。唯一目標就是要鼓勵國人共同促進消費、達成振興經濟目的，請各部會持續努力。

蘇揆也請各部會首長，國際疫情尚未穩定、國人還不適宜出國旅遊的這個時候，把原本每年高達1千7百多萬出國旅遊的人次，將其引導到國內旅遊市場。除了交通部正積極規劃的防疫旅遊、安心旅遊，以及促進國旅的優惠方案外，各部會都有轄下所屬的公私立機關構，比如：交通部、經濟部有國營事業、衛福部所屬的醫療機構、財政部的公股行庫與金管會掌理的銀行、保險及證券業，以及人事總處對全體公務人員，都應該設計機制，鼓勵進行國內旅遊，以帶動國旅、促進消費。

此外，蘇揆也說，在防疫期間就已多次交待要交通部、內政部、經濟部等風景區、市場、商圈、夜市的主管機關，要利用這段期間，整骨、強身、轉型，把各項基礎設施與環境優化，該整頓、美化的，都要及早完成，讓它更乾淨舒適、動線流暢、指標清楚、洗手間不要髒亂，現在大量消費人潮就要來了，這些是不是都已經整備好了，他也會隨時排定行程前往檢視。

(中時 )