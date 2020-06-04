球迷近來不斷討論誰是NBA史上第一，但NBA史上最強選秀前三順位，指戒環比爾羅素是最強的榜眼，「籃球之神」喬丹是最強的探花，至於最強狀元郎可能是詹姆斯了。

選秀前三順位分別是狀元、榜眼、探花。手中擁有11枚冠軍戒指的比爾羅素，是上世紀50-60年代「綠衫軍」塞爾提克寫下8連霸壯舉的指標性人物。比爾羅素在15年的職業球員生涯就幫助塞爾提克拿到11座總冠軍，退役後轉任綠衫軍教頭，又在1968年與1969年摘下總冠軍，是NBA史上擁有最多冠軍戒的傳奇人物。

1984年選秀會堪稱是NBA史上最強大的一次選秀會，當年狀元郎就是「非洲天王」歐拉朱旺，喬丹只是排名第三探花，「惡漢」巴克利、助攻王史塔克頓都擠不進前三，甚至史塔克頓僅名列首輪第16順位。

喬丹並沒有讓當年的探花郎蒙塵，反而是創下公牛王朝，完成兩次三連霸壯舉，成為史上最強大的探花。

至於誰是最強的狀元郎呢？早期有1958年的貝勒、1960年大三元製造機「大O」奧斯卡羅伯生、1969年「天勾」賈霸、1979年魔術強生、1984年歐拉朱旺、1985年「大猩猩」尤恩等人。接下來有1987年「海軍上將」大衛羅賓生、1992年「俠客」歐尼爾、1996年「戰神」艾佛森、1997年「石佛」鄧肯。進入千禧年之後，2002年「移動長城」姚明、2003年「雷霸龍」詹姆斯。

除了現役的詹姆斯外，其他眾多狀元郎都在史上佔有一席之地，目前看來詹姆斯很有機會超越前輩們，成為NBA史上最強大的狀元郎。

(中時 )