柯震東一步一步訓練變強，過程相當熱血。（傳影提供）

由柯震東、林依晨主演的熱血青春電影《打噴嚏》，沉寂6年即將於暑假第1天在台上映，片中柯飾演勝率永遠「＋0」卻屢敗屢戰的拳擊手，他笑說：「在電影中一開始就要用一點都不精壯的弱雞身材去打拳擊，才能塑造後面的『不倒俠』形象。」柯在拍攝時有不少裸上半身鏡頭，身材方面，他自謙僅僅有淺淺的鮪魚線。

在電影裡，為了林依晨一句「最喜歡勇敢的男生」，想變強的柯震東在深山埋頭苦練，瘋狂重訓、扛水桶、背樹木、馬拉松跑步、打沙袋樣樣來，不開外掛，堅持將一個招式練到最強，傳達平凡人走上一拳英雄之路的熱血精神。

除了訓練、動作戲，兩位主演的感情戲也是看點，柯震東表示：「常常上一場流著血，下一場戲就要拍攝戀愛鏡頭！」渾身充滿血腥味談情說愛，堪稱另類的浪漫，林依晨也笑稱：「我常常看見他一身是血的來找我談戀愛。」

《打噴嚏》由同名小說改編登上大銀幕，找來台港柯孟融與戚家基兩位導演共同執導，是部充滿熱血風格以及為愛奮不顧身的奇幻愛情電影，也是今年學生們在大考解放之後的娛樂好選擇。電影7月15日上映。

(中時 )