（國泰金控將推出電動車車聯網區塊鏈金融平台。圖／國泰金控提供）

金融創新，國泰金控結合各子公司與新創力量，將推出國內首個「電動車車聯網區塊鏈金融平台」，強調在車主同意下將相關車輛及行車資料上傳，未來國泰世華銀行提供車貸、國泰世紀產險提供車險投保及理賠將更迅速。

國泰金控4日宣布，國泰金數位數據暨科技發展中心與電動車充電站服務平台宅電（ChargeSmith）、區塊鏈新創團隊BSOS共同合作，設計電動車車聯網區塊鏈金融平台，目前正進行概念性驗證（PoC），正式服務預計年底陸續上線。國泰金控表示，除了區塊鏈金融平台外，國泰產險與數數發中心也正透過技術架構重整中後台，很快就會推出新一波的科技金融應用，要讓用戶與市場「眼睛一亮」。

國泰金表示，這個電動車金融平台未來會在車主許可下獲取電動車行車數據，包括開車時間、時段、時速、里程數、煞車頻率及方式等駕駛行為，再將這些數據「加密存證」並即時傳送到區塊鏈。

由於區塊鏈具有不可篡改的特性，國泰。可將鏈上真實可靠的車主行車資訊，串連國泰產險、國泰世華銀行的保險與金融業務，為車主提供更快與更方便的融資申貸、保險理賠、個人化商品推薦等，可大幅優化企業內部作業流程並提升客戶體驗。

例如，某電動車車主以車體履歷申請融資時，國泰世華銀可透過區塊鏈獲取車主行車資訊與維修紀錄，減少一來一往溝通時間，加快核貸速度。國泰產險也可針對車主的行車習慣或駕駛行為，評估規劃發送行車安全提醒簡訊或是推薦合適的個人化保險商品；同時也正在研究當車主發生交通事故時，運用區塊鏈資料不可竄改的特性，優化理賠審核流程。

國泰金數數發中心數位架構發展部協理張維仁表示，「電動車車聯網區塊鏈金融平台」採用具備快速擴充、靈活部署、安全性高等特性的「超級帳本（Hyperledger Fabric）」開發框架，由於Hyperledger Fabric的框架並非公有鏈，技術門檻更高，顯示數數發中心已具備業界罕見、快速自行探勘與建鏈的能力，未來將持續協助集團與子公司開發創新商業模式與服務，推動集團數位轉型。

(工商 )