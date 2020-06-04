由於市場預期歐洲央行（ECB）最快在4日（周四）稍晚將宣布擴大原本規模7,500億歐元的緊急抗疫購債計劃（PEPP），以減緩疫情對經濟的衝擊，帶動歐元升至近月高點，並寫下連續7日上揚。

歐元近期走強也順勢壓低美元，美元指數周三跌至11周低點。歐元兌美元繼周三升至1.1258美元兌一歐元後，周四續揚至1.12305美元，此為3月中以來最高。

歐元兌日圓一度升至4個半月高點的122.625日圓。歐元兌瑞士法郎站上1.0820瑞郎，創1月14日以來最強。

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