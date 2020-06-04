搶畢業季謝師宴商機，台北君悅酒店自6月1日至8月31日止推出多樣謝師宴優惠專案，除針對應屆畢業生設計規劃，今年更擴大適用於舉辦年度校友會與同學會等大小型餐會。宴會廳推出「謝師宴．歡樂自助饗宴」每人1,100元起，6月底前簽約付訂再加贈凱菲屋餐券；館內旗下餐廳於雲錦中餐廳與漂亮廣式海鮮餐廳推出「中式桌菜專案」每桌優惠17,800 （每桌10位，原價19,800元）。人氣自助餐廳凱菲屋與彩日本料理，針對喜愛自助餐的畢業學子們推出滿平日20人用餐送其中5人免費優惠（折扣約75折）。

台北君悅酒店搭配謝師宴專案同步推出畢業生住房優惠，凡至飯店櫃檯辦理入住時出示本人2020年度應屆畢業證書，即可享限定住房8折優惠與升等嘉賓軒早餐與雞尾酒時段用餐等專屬禮遇。

今年畢業季因疫情攪局，使謝師宴規劃期延宕，但隨台灣疫情趨緩台北君悅酒店應賓客預算，從場地、餐點、佈置皆可提供客製化的專業諮詢與全方位精緻的服務。在宴會廳謝師宴專案方面，推出歡樂自助饗宴，周一至周四每位1,100元；周五至周日每位1,380元（最低保證人數30位起，須另加一成服務費），不僅享獨立包廂、典雅花藝佈置、專屬自助餐檯與新穎影音設備外，亦有果汁及汽水席間無限量暢飲，消費人數達50位以上時，將免費招待1位用餐；總消費人數每增加10位，飯店再免費招待1位老師或學生用餐（至多提供5位賓客免費）。

此外更提供多項加價購包含卡拉OK設備、感恩花束、迎賓雞尾酒等，搭配專屬的活動空間、新穎的視聽設備及免費停車等完善貼心的宴會服務，為溫馨的謝師宴活動增添難忘回憶。今年更特別延長早鳥優惠，凡於6月30日前簽約付訂即加贈凱菲屋平日午餐雙人券兩張。

君悅酒店雲錦中餐廳以繽紛色彩與東方時尚元素打造猶如雲錦般富麗典雅的用餐環境，配合實力堅強的廚藝團隊汲自川、湘、滬杭、台等數十個省份地道的菜系精華，獻上大江南北的瑰麗食趣；而以當代室內裝潢呈現溫馨居家氛圍的漂亮廣式海鮮餐廳，以主廚私房廣式海鮮料理與精緻港式點心，呈現取悅世界級饕家的絕妙滋味。「雲錦中餐廳」及「漂亮廣式海鮮餐廳」推出的豪華中式桌宴專案，每桌17,800元起（每桌適用10位賓客，原價19,800元）含果汁無限暢飲及2瓶精選葡萄佳釀免費，且訂席3桌以上每桌再加贈精選葡萄酒1瓶。

針對20人至50人中小型的謝師宴聚會需求，專案期間於台北君悅酒店館內超人氣自助餐「凱菲屋」以精緻和風自助美饌聞名的「彩日本料理」舉辦謝師宴者，平日（周一至周五）滿20位用餐即享其中5位用餐免費優惠（約75折）；假日滿21位用餐享其中3位用餐免費，依此類推。並享啤酒無限暢飲團體價每位90元（原價150元） ，以及指定紅酒買一送一優惠價999元（原價3, 600元）。

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