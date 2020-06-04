高雄巿議會國民黨議員邱于軒（右三）等人4日表示監票有理，拒絕抹黑。（曹明正攝）

6月6日罷韓投票在即，高雄巿議會國民黨團4日表示接獲情資，指罷韓團體將動用各種資源，打擊巿長韓國瑜，為防範對方花錢找人投票，影響投票公正性，除了整理出12奧步，也呼籲「反奧步、反賄選」，並成立抓鬼大隊。

國民黨團整理出的奧步包括激怒市民、抹黑挺韓群眾、散布造謠嫁禍挺韓者、重演走路工、假扮受害者、製造罷免團體被打傷、操作司法起訴假消息、謠傳黑道恐嚇、假扮挺韓鬧事、招待旅遊投票、補助回高雄投票等。

高雄巿里長主席聯誼總會總主席劉啟芳指出，罷免是巿民的權利，但有些里民很不理性，甚至深夜打電話來罵髒話，事實上，里長不會去主導風向，因此接到這樣的電話，內心會感到恐懼，希望社會祥和、不要對立。

國民黨團抗議，交大學生聯合會「返鄉陪媽媽」專車是「假返鄉、真罷韓」，希望檢警硬起來，另也譴責在楠梓有人發放洗手液夾帶罷韓宣傳單，選罷法是要共同遵守的，而不是像法務部講的，30元不是絕對的標準。

對於民進黨原先說不介入公民運動，到後來蔡英文總統在民進黨中常會說要出來罷韓投票，說明了民進黨才是背後的影舞者，從地方到中央，傾全黨之力、出動國家隊來罷韓，高雄不是民進黨的高雄，請尊重高雄人的決定。

國民黨巿議員邱于軒另指出，監票是下午4點才開始監看，為的是確保有效票、無效票的認票，因為有效票的認定五花八門，甚至蓋兩個章、或沒蓋在框內都可能被認定為有效票，所以才要監票，而不是被抹黑是監視人頭票。

(中時 )