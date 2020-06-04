位於神旺飯店2樓的潮品集，是台北知名的潮州菜餐廳，許多饕客衝著道地的潮州美食與精緻港式點心而來。即日起到6月底推出的「食力大爆發」港點、潮菜吃到飽活動，最近將菜單改版升級，除了潮州精選料理、精選點心、蔬食、特色主食及甜點，多達近50款美食皆可無限點用，多道隱藏版菜色也納入菜單中。

潮州滷鵝片。（圖／台北神旺大飯店提供）

餐廳必點的招牌「潮州滷鵝片」，便是以該陳年老滷將精選4至5公斤的肥鵝與細嫩的板豆腐，滷出入味、汁多又滑嫩的迷人滋味，2.0版的「潮州滷水五花肉」是行政主廚何炳木特別推薦的私房料理，以陳年老滷烹調，油亮的外皮呈現晶瑩琥珀色澤，口感香Ｑ，而且肉質滋味鮮香，不須蘸醬就很好吃。

XO醬炒蘿蔔糕。（圖／台北神旺大飯店提供）

另外還有一道必嘗的鎮店之寶「臘味蘿蔔糕」，點心主廚黃義仁製作時特別選用纖維較細的白蘿蔔，汆燙去除辛味後再添加蝦米、臘肉。用料紮實，口感軟綿，散發濃郁蘿蔔清香。而2.0版的「XO醬炒蘿蔔糕」將餐廳兩樣人氣品項結合在一起，裹上薄薄麵粉過油的港式蘿蔔糕，再以XO醬翻炒賦味，鬆軟味濃、香辣帶勁。

上湯焗龍蝦 。（圖／台北神旺大飯店提供）

喜歡龍蝦的人，還可以加價加點「上湯焗龍蝦」，以奶油、芝士、大蒜、蘑菇等焗燴台灣本地活龍蝦，彈牙鮮甜的美味令人無法招架。

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(中時電子報)