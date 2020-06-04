新冠肺炎疫情造成今年國內傳統遶境習俗全面停辦，讓不少陣頭、神職人員經濟也大受影響，日前台中傳出有一名從事陣頭的民眾欲申請紓困遭拒，認為陣頭只是打零工。衛福部經過討論後因此決議放寬規定，指出陣頭和不分宗教的神職人員，只要符合原來有工作，沒有參加勞農軍教相關保險，同樣可以申請擴大急難紓困。

衛福部社工司副司長蘇昭如表示，衛福部因應疫情急難紓困，除了協助各部會、各產業紓困措施之外，沒有被照顧到的職業，符合原來有工作，沒有參加勞農軍教相關保險，也沒領其他部會相關補貼民眾，若有受到疫情影響，可以跟居住地的公所提出申請，衛福部會做進一步釐清。

蘇昭如指出，近日會議上有縣市政府的人提出這樣的問題，最後認定，在文化部規範中，陣頭是「藝文人員」，屬於藝文活動，符合紓困措施範圍。

至於神職人員，例如比丘和比丘尼，經詢問內政部後，確定神職人員屬於「中華民國職業標準分類」的「宗教專業人員」，因此如果因為疫情關係影響收入，經過舉證就可以申請擴大急難紓困。

蘇昭如表示，急難紓困沒有特別針對哪一類人可以或不可以，主要是因這次有民眾遇到類似問題，地方政府提出詢問，衛福部後續和各部會了解後，確定該工作分類符合認定條件，因此同樣可以申請急難紓困。

(中時 )