適逢美中貿易戰與新冠疫情，台灣防疫得當再吸引企業資金回台投資，老牌紡織廠三洋紡(1472)決定處分桃園廠資產，日前決以公開標售的方式處理，市場初估處分金額可逾4億元，獲利逾2億元。售地利多激勵三洋紡今早股價飆漲停。

此外，三洋紡計劃辦理1500萬股的私募案，目前應募對象包括既有股東，也不排除引進策略聯盟夥伴。

傢俱廠來思達(8066)日前公告購買私募普通股，並非此次三洋紡計畫辦理的1500萬股，而是己經發行的私募股。來思達日前公布購買共284.6萬股三洋紡，每股金額約7.7元，金額共計2191萬元，持股比例約6.18%。

據了解，來思達購買三洋紡私募股也是看好售地收入的題材，雙方目前並沒有更進一步在家俱和布品上的合作。由於三洋紡生產的布品多以戶外為主，而來思達的需求項目為室內布種。

三洋紡本周股東會全面改選董事，總計7席董事(含3席獨董)中，4月辭任總經理的原三洋紡家族黃俊銘仍居董事之列，大股東來思達透過乾宇企業由上屆的2席董事退居一席，但推薦兩席獨董。包括董事長陳和順背後的維士比，三大家族勢力仍處於平衡狀態。

(時報資訊)