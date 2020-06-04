隨國內疫情維持零確診，指揮中心將逐步開放解禁規範，網家(8044)旗下PChome旅遊觀察，站上5月國內飯店訂單量較4月暴增2倍，國內旅遊行程熱度竄升，為搶攻國內旅遊市場，PChome旅遊公布「熱門旅遊縣市TOP3」，依序為台北、台南、花蓮，同時也祭出「國內飯店5折起即訂即住」優惠活動。而政府宣布將於7/1推出「安心旅遊」補助方案，落實相關優惠推廣，預計將帶動國內旅遊熱潮持續攀升。

國內旅遊管制將逐漸鬆綁，為旅遊業帶來一線生機，PChome旅遊指出，受到此次疫情在全球各地蔓延，在海外各地的疫情尚未平息前，民眾多傾向留在台灣規劃國內景點為出遊行程，使國內觀光成為近期旅遊趨勢。

國內飯店詢問度大幅提升，加上廣推各式優惠方案，其中四星級以上高檔飯店訂房表現優異，5月訂單量較4月飆升1.5倍，主因為振興觀光經濟，眾多飯店業者主打折扣戰或是兩地旅館包套出擊，吸引旅客回流，促使四星級和五星飯店等高檔連鎖飯店於此波商機中脫穎而出，成為訂房搶購首選。

此外，台北市擁有許多著名旅遊景點，且推廣優惠的價差明顯，可用較低預算入住台北高檔飯店與旅館，讓許多民眾前往台北享受VIP的度假待遇，登上5月熱門旅遊縣市冠軍，而民眾對於居家生活感到厭倦與煩悶，親近大自然的戶外行程備受青睞，除了花蓮榜上有名，南部及外島亦相當受到歡迎，如台南、台東及綠島等地。

(時報資訊)