Omdia《大尺寸面板月度出貨追蹤》報告指出，4月大尺寸面板出貨達成6,344萬片，較3月略下降2％，不過，年成長8％。在3月大尺寸面板出貨快步走出疫情衝擊之後，4月出貨繼續維持在高位，顯示走出疫情衝擊後，不錯的供需形勢。

電視面板出貨在4月表現不佳，但大陸疫情減緩，且全球其他主要經濟體陸續放開居家隔離等管制措施，逐漸復工復產，Omdia觀察到主要電視整機廠商的需求有望逐漸恢復。同時，隨著經濟、生活逐步向常態恢復，在家辦公和線上教育的需求有所減輕，因此，IT類大尺寸面板出貨在4月儘管維持不錯表現，但未來有可能面臨較大的需求下降的壓力。

Omdia認為，只要電視面板供應能回復正常或偏緊態勢，IT類需求下降的影響能有所減輕；2020下半年電視面板供應處於平衡，甚至略微偏緊，但NB、液晶顯示器等IT面板市場可能會供應過剩。

而在4月出貨量排名部分，大陸面板廠近年來大量產能投資，出貨面積持續穩定提升。4月京東方出貨量市占率達27.4％，群創居次為16.4％，LGD(樂金顯示器)15.4％居第三，友達為14.8％，華星為5.8％，分居四、五名。

出貨面積來看，京東方市占率20.4％排第一，華星14.4％居次，群創13％排第三，友達、LGD及三星市占率為12.7％、12％及9％。

(時報資訊)