受惠於商務NB、記憶體及HDD三項產品訂單暢旺，且大陸廠區生產恢復正常，健鼎(3044)預估，第2季營運可望優於第1季，由於產業變數仍多，健鼎謹慎看待第3季營運，美系外資亦保守看待健鼎營運，將健鼎評等降至「中立」，目標價為120元，受此影響，健鼎今天盤中股價走弱。

健鼎因仙桃廠身處大陸新冠肺炎重災區湖北，第1季生產受到不少衝擊，不過隨著大陸各地復工順利，健鼎仙桃廠區生產已恢復正常，加上商務NB、記憶體及HDD三項產品訂單強勁，讓健鼎營運擺脫第1季谷底。

健鼎第1季稅後盈餘9.77億元，每股盈餘為1.86元，累計1到4月合併營收為158.71億元，年減2.9%；預估第2季營運可望優於第1季，能否優於去年同期仍待努力。

健鼎表示，由於疫情衝擊全球經濟，汽車等市場需求疲弱，HDI雖然不錯，但整體產業狀況仍不明朗，下半年能否優於上半年仍待觀察。

美系外資最新報告指出，我們預估第2季將季增8%到10%，第3季可望兩位數成長，但因汽車和LCD需求低迷，一些低階產能的稼動率可能下降，可能會拖累收益，雖然健鼎擁有多樣化的產品結構及強大的管理能力，我們認為健鼎近期的反彈已欠缺上漲空間，將健鼎評等降至「中立」，目標價則從115元調高至120元。

(時報資訊)