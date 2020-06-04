百萬YouTuber「黃氏兄弟」弟弟瑋瑋遭爆料在同志交友APP約砲，引起軒然大波，讓他不得不發聲道歉，對此，身為YouTuber的黃小愛替瑋瑋打抱不平，「我會約炮（砲）！我知道自己在幹嘛，沒傷害任何人就好。」

黃小愛3日透過社群平台發文：「我會約（砲）！我知道我自己在幹嘛沒傷害任何人就好。」更霸氣表示：「我不需要你去定義我是怎樣的人，其實我也根本不在乎。」坦蕩蕩的心態讓不少網友力挺，紛紛留言：「沒錯！做自己就好！」、「保護好自己就好」、「兩情相悅沒有罪」、「牠認錯人了，牠約到香蕉精了」。

就連網紅丹妮婊姐看到新聞爆出後，都發文聲援瑋瑋：「交友軟體上直接約砲(並且單身)的人，我都非常得（的）欣賞，因為他們擁有人類很難得珍貴的人格特質，叫做老實。」她認為為了這新聞大驚小怪的人很沒格局、人生閱歷還不夠，「瑋瑋真的是完全不用道歉，單身約炮（砲）真的是完全一件很小到不行的人生小事，可以抬頭挺胸走出房間啦。」還幽默的笑說：「「什麼時候才要道歉？就萬一～我說萬一～你說16但你其實沒16的話，這才該道歉吧哈哈哈哈哈哈哈阿阿哈哈阿哈哈阿！我只在乎有沒有謊報尺寸兒已哈哈哈哈哈哈哈哈哈！ 」

(中時電子報)