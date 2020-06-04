根據歐洲統計局（Eurostat）3日釋出的報告顯示，歐元區失業率自三月的7.1％攀升至7.3％，反映出封城措施對勞動力市場造成的影響，連歐洲最大經濟體德國也深陷泥沼，失業率從四月的5.8％上升至6.3％。

雖然相較於其他鄰國，德國的疫情較緩和，目前大約8,500例死亡案例，但大幅依賴產品出口的德國仍在這波疫情中重摔，經濟被疫情大幅削弱後，德國擬推出有史以來最大規模的經濟刺激計畫，預計長達兩年且規模將達1,300億歐元

德國總理梅克爾周三（3日）晚間結束長達兩天的聯合政府談判後表示，「我們必須讓下一代有未來，所以我們提出一個經濟刺激企劃、一個為了未來而打造的計畫，我們也會承擔起我們對於歐洲以及全球的責任」。這波經濟刺激企劃包括降低電價、每戶子女可獲300歐元津貼、以及將TVA從19％降至16％……等措施。

這當中最受到矚目的政策是政府對汽車產業的重視，德國社會民主黨（SPD）向來反對政府鼓勵購買傳統燃油汽車的做法，根據聯合政府達成的協議，政府會將購買電動車的補助從3,000歐提升至6,000歐。不過有專家表示，德國的這項決定可能壓迫到該國賴以為生的汽車產業，並威脅到80萬人的工作機會。

然而，因為轉向環保經濟的步調過於緩慢以及福斯造假柴油車事件，德國汽車產業近年來受到許多抨擊，德國政府勢必得面對環境及氣候變遷所產生的市場擔憂。環保政策方面，政府計畫用這筆資金翻新建築物，預計撥25億預算協助更換過於老舊的暖氣以減低環境汙染。

根據統計，德國自三月開始約有1,100萬人申請半失業，五月的失業率更是攀升到6.3％，梅克爾針對高失業率表示：「這展現了整體經濟的脆弱，我們絕對有必要大幅刺激經濟來確保工作機會」。德國政府因此預計將花費250億歐元來幫助受疫情摧殘的產業，期望透過挹注資金來表示政府對企業及員工的支持。德國極左派政黨左翼黨（die Linke）的代表人里克辛爾（Bernd Riexinger）對此發表了看法，認為新措施對於社會福利的努力仍有進步空間。

政府的刺激政策及投資人對經濟重啟的期待帶動股市成長，德國DAX指數3日收漲3.9%，報12487點，汽車股也上揚，尤其以戴姆勒DAIMLER漲5.49%和BMW漲4.75%表現最佳。

(工商 )