埔鹽鄉長許文萍說，發現故障的電桿後，台電人員上去查看，沒想到竟然是因為一條蛇，誤觸開關短路爆炸，讓她好氣又好笑。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

埔鹽鄉長許文萍放上臉書跟鄉民分享，網友紛紛留言「鄉長辛苦了」，但是也有網友打趣的說「抓起來燉湯啦」。（許文萍提供／吳建輝彰化傳真）

３日晚間七點左右彰化縣埔鹽鄉瓦窯村、好修村附近傳出爆炸聲響，沒多久附近住戶就都停電，居民紛紛跑上街，而埔鹽鄉長許文萍剛好住在附近，家裡也遭殃，第一時間奔了出來，除了安撫民眾情緒，也緊急打電話向台電求助，才發現竟是一隻臭青母爬到電桿上，引起短路爆炸所致。

埔鹽鄉長許文萍說，昨天跑完行程返家後，先是聽到２聲巨大的爆炸聲響，沒有多久附近的住戶就都停電，她趕緊跑了出來，先安撫附近民眾，然後打電話請台電人員過來維修，整晚電話響不停，她也騎著機車跟著台電人員一支一支電桿巡查。

許文萍說，最後發現故障的電桿後，台電人員上去查看，沒想到竟然是因為一條蛇，誤觸開關短路爆炸，讓她好氣又好笑，放上臉書跟鄉民分享，網友紛紛留言「鄉長辛苦了」，但是也有網友打趣的說「抓起來燉湯啦」。

昨天負責維修的台電員林巡修課回應，昨天一共影響2565戶，約１個小時內就將故障排除，抵達現場發現一條蛇，已經被電死在旁邊的樹叢裡面，研判可能是因為想吃鳥巢內的斑鳩幼鳥，才沿著電線桿纏繞往上爬，誤觸電桿開關引爆炸，其實類似情形層出不窮，民眾若有發現可撥打1911搶修專線。

(中時 )