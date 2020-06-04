台中市外埔綠能生態園區，106年動工興建，預計109年初就能完成發電功能；但廠商延誤工期，至今未能達到售電功能，讓台中市政府減少應可得的受益收入，每年2825萬元，市議員曾朝榮希政府應負起監督及催收的責任。環保局說，目前已符合第1年雙方契約，市府給予的供應量目前運做順利。

曾朝榮指出，台中市外埔綠能生態園區，每年發電預估可達3377萬度，提供9670戶用電量，更可減碳1萬7834噸；其中台中市可分配發電量20％的受益收入。但廠商延誤工期，至今未能達到售電功能，讓台中市政府減少應可得的受益收入。

對於廠商違約部分，曾朝榮要求應求償，環保局更應積極宣導市民做好廚餘回收、垃圾分類的好習慣，減少垃圾量，增加資源回收，做好環保救地球的責任。。

曾朝榮說，台中市廚餘回收量，達到一天約有300公噸，包括市場、餐廳、民間廚餘，如果未回收，焚化廠處理量負荷將增加，也會降低染點，焚化爐也比較快壞，清潔人員工作壓力更大，如果有專業針對廚餘回收，可以增加發電能量。

環保局長吳志超表示，目前為止可以發電，只是不能將電送出去賣給台電，這段程序目前卡住，沒有拿到台電的許可，廠商預估在今年的10月可以把電送出去，1天約有60噸量生廚餘進到外埔生態園區，已經符合第一年雙方契約，市府給予的供應量目前運做順利。

(中時 )