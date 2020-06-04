愛莉莎莎替瑋瑋加油打氣。(圖／翻攝自IG)

百萬YouTuber「黃氏兄弟」瑋瑋，因遭讀者爆料在交友軟體約一夜情，引發熱議，他不得已出面道歉，並聲淚俱下「公開出櫃」，讓不少網友看了都相當心疼，網紅界好友們也齊發聲力挺，替他加油打氣。

之前替「黃氏兄弟」發行的全新單曲《室友》MV擔任女主角的愛莉莎莎，發文替他打氣「無論你喜歡誰，你的本質都是一個溫暖單純又努力的大男孩，我都會一直愛你，還有當你的超級好朋友，不要再難過了喔。」

一隻阿圓用蔡依林《玫瑰少年》的歌詞力挺。(圖／翻攝自IG)

「這群人」展榮發文安慰瑋瑋。(圖／翻攝自IG)

一隻阿圓也感性說：「請記得那些愛你的人是我們，一大群人都是你的後盾，不一樣都一樣，記得你的溫柔鄉有血有汗」，並用蔡依林《玫瑰少年》的歌詞對他喊話「生而為人無罪 你不需要抱歉」，「這群人」成員展榮也出聲安慰，「我愛你，沒事～哥哥們都在。」

哲哲心疼瑋瑋「我們永遠都是你的後盾。(圖／翻攝自IG)

因為新聞發生的當天，瑋瑋仍正常現身直播活動介紹新歌，努力保持燦笑的堅強，讓哥哥哲哲也心疼表示，「你真的很勇敢也很棒，也很辛苦，3年多來，每天都被我逼著工作、練舞、學音樂、上班，因為答應了通告，還是努力表現，我很驕傲，也很愛你，我們永遠都是你的後盾。」

(中時電子報)