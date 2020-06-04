教育局長吳榕峯以高市新「雙機」政策為例，強調市府若有心做事、預算是可以做某種程度的調整。（袁庭堯攝）

為照顧基層體育選手，高雄市政府4日正式宣布加碼發放全中運個人與團體前三名績優選手「每月訓練補助金」。市長韓國瑜表示，除了激勵高雄市全中運代表隊士氣，更希望「人留得下來、獎牌能夠進來！」

韓國瑜強調，選手的成功，不光是個人的表現，還要靠團隊的資源和努力。感謝高市體育會、運動發展局合作促成「高雄市績優運動選手訓練補助金」的發放。市府財政困難，還是籌措出財源，希望留住體育人才。

「願意做對的事情，就要找錢來做。」教育局長吳榕峯強調，市府每年預算是固定的，但可以做某種程度的調整。補助金希望能讓選手願意留在家鄉、專心訓練。高市體育會疾呼補助金發放已10年，教育局將從今年起針對全中運奪牌選手發放補助金。

現階段高雄市除了訂定高級中學以下學校體育獎勵金（一次性），為了鼓勵更多基層選手，提升全中運的參賽士氣，教育局比照社會運動體育選手，加碼發放「每月訓練補助金」。

108年度全中運，高雄市獲得51金、42銀、59銅的佳績，其中舉重、田徑、游泳等選手更是破大會紀錄。韓國瑜強調，高市將提供前三名選手、補助個人賽選手每月第一名8000元、第二名4000元、第三名3000元。團體賽選手第一名每人5000元、第二名每人3000元、第三名每人2000元，預計發放總金額為1186萬元。

(中時 )