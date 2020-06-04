滬市開高走低午盤跌0.2％ 地攤經濟股夯 12:022020/06/04 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股4日開高走低，滬深兩市小幅開高，但隨後走勢下墜轉跌，截至午間收盤滬市跌0.2％報2,917.17點，深市收盤前轉紅漲0.07％報11,115.79點。 地攤經濟概念股仍是4日最活躍題材，小商品城、廣百股份、迪馬股份、茂業商業、小康股份等相關類股均漲停，地攤經濟概念也帶動如百貨、商貿、餐飲等類股走強，成為市場資金追捧對象。 受益於地攤經濟概念，啤酒類股成為另一強勢焦點，4日珠江啤酒漲停，燕京啤酒、惠泉啤酒漲近5％，表現強勢。 (工商 ) #地攤 #類股 #滬市 #開高走低 #漲停 也許您會感興趣 財經熱門新聞 美國經濟復甦風向球 專家：看這州就知道！ - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 北京嚇尿！川普丟「毀滅陸企核彈」恐爆金融海嘯 - 財經 散戶還能買晶片一哥？專家驚爆關鍵價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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