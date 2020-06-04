大陸A股4日開高走低，滬深兩市小幅開高，但隨後走勢下墜轉跌，截至午間收盤滬市跌0.2％報2,917.17點，深市收盤前轉紅漲0.07％報11,115.79點。

地攤經濟概念股仍是4日最活躍題材，小商品城、廣百股份、迪馬股份、茂業商業、小康股份等相關類股均漲停，地攤經濟概念也帶動如百貨、商貿、餐飲等類股走強，成為市場資金追捧對象。

受益於地攤經濟概念，啤酒類股成為另一強勢焦點，4日珠江啤酒漲停，燕京啤酒、惠泉啤酒漲近5％，表現強勢。

(工商 )