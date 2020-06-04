依目前勞保失能給付表中明定「女性被保險人頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」的失能等級為8，可領取360日給付，但如果是「男性被保險人頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」，失能等級為10，僅可領取220日給付，有民眾認為明顯有性別歧視，向行政院申訴；勞動部表示，預計將於6月下旬討論勞保失能表，也將討論此案。

勞保失能給付表中此項中的失能審核指出「頭部、顏面部及頸部醜形指本表前列眼瞼、鼻及耳廓缺損以外，遺存於頭部、臉部及頸部日常露出有礙外觀醜形者。」，「顯著醜形」包括在頭部遺存直徑八公分以上之瘢痕者、在顏面部遺存直徑五公分以上之瘢痕，或八公分以上之線狀痕，或不同部分之線狀痕合計達十二公分以上，或直徑三公分以上之組織凹陷者、在頸部、下頷部遺存直徑八公分以上之瘢痕者。

勞動部回覆民眾時竟指出「考量兩性社會生活上因醜形所受妨礙不同」，才會規定女性被保險人失能等級為第8級、男性被保險人等級為第10級，但也提及會將建議錄案存參。勞動部勞動保險司司長白麗真表示，自從1979年在失能等級表中定有「頭部、顏面部或頸部受損壞致遺存顯著醜形者」失能時就有分男、女，勞動部原定在今年6月下旬討論失能等級表時也會邀請醫學專家、性別平等專家討論該案。

(中時 )