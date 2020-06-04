亞系外資針對世芯-KY(3661)首度出具報告，看好大陸半導體加速去美化下，世芯-KY將受惠，給予「買進」評等，目標價上看435元。

亞系外資表示，美中關係持續緊繃，且對華為圍堵力道加劇，勢必將加速大陸無廠晶圓IC設計新創公司營運成長，世芯-KY來自大陸的營收占比高達60%，故將因此受惠，而世芯-KY去年營收約59%來自高速能運算市場，也預估今年可望再搶下相關商機。

亞系外資指出，在美中關係持續僵持下，大陸當地無廠晶圓IC設計新創公司快速崛起，由於該領域特性為營運規模較小、需採輕設計模式，聚焦有關核心競爭力的前端設計，同時仰賴設計服務供應商來管理勞力密集的後端設計及生產階段，世芯-KY剛好可以扮演該角色，預計隨著設計專案複雜度提高，世芯-KY客戶可能提高NRE費用，預估世芯-KY到2022年的每股盈餘年複合成長率將上看50%，故首評給予「買進」評等，目標價上看435元。

另外，日前MSCI最新一季度調整也將世芯-KY新增至全球小型指數成分股。

(時報資訊)