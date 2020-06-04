南韓檢方週四表示，已發出要求，對三星集團副會長和繼承人李在鎔，以及兩名前公司高層發出逮捕令，主要針對2015年一宗有爭議的併購案和涉嫌會計欺詐的調查。

南韓檢察官表示，逮捕令是針對涉嫌操縱股價和偽證行為，以及其他罪行。

路透社試圖聯繫三星，而三星並沒有立即給予評論。

(時報資訊)