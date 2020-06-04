《國際產業》南韓檢方提出要求 逮捕三星李在鎔 11:592020/06/04 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓檢方週四表示，已發出要求，對三星集團副會長和繼承人李在鎔，以及兩名前公司高層發出逮捕令，主要針對2015年一宗有爭議的併購案和涉嫌會計欺詐的調查。 南韓檢察官表示，逮捕令是針對涉嫌操縱股價和偽證行為，以及其他罪行。 路透社試圖聯繫三星，而三星並沒有立即給予評論。 (時報資訊) #三星 #南韓 #逮捕令 #檢方 #李在鎔 #韓國 也許您會感興趣 財經熱門新聞 投資人沒進場？分析師曝股市狂飆原因 - 財經 外資倒貨6千億認錯？專家曝押這檔機會大 - 財經 華為活路確定斷了？ 陸晶圓代工龍頭揭真相 - 財經 驚！10億美元巨量拋售突湧現 現貨黃金狂洩23美元 - 財經 散戶還能買晶片一哥？專家驚爆關鍵價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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