因世界各地實施封鎖令防止新冠肺炎疫情擴散，澳洲4月貿易順差縮水，但情況不如市場預期嚴重。

澳洲4月貿易順差經季調後為88億澳元，雖然較3月成長逾1倍、且創下歷史新高的順差106億澳元大幅下滑，但高於市場預估的順差約75億澳元。

4月商品與服務出口額月減11%，為375億澳元，主要因鐵礦砂、煤、天然氣與機械外銷減少所致。因黃金、燃油、潤滑油與服務需求降溫，4月進口額月減10%，為287億澳元。

(時報資訊)