曾經罹患肺腺癌的71歲王姓婦人，去年底跌倒後，日前經常感覺胸悶、上背疼痛且有時會喘不過氣，輾轉到多家醫院治療未好轉，還一度被轉診至身心科，所幸復健科醫師檢查後，發現她的情況為胸椎上段壓迫性骨折，經物理治療、穿著八字肩帶後，症狀大幅好轉。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文指出，王婦去年11月跌倒，因感覺沒有什麼問題，也未就醫，但之後常有胸悶、呼吸不順等情況，到多家醫院就診都找不出問題，甚至被認為可能心理因素引發、被轉診身心科，她自己則憂心可能是肺腺癌復發，情緒低落。

經排除癌症復發的原因，醫療團隊推測可能與跌倒引發的後續問題有關，即轉診復健科，亞大醫院復健部部長周立偉表示，王婦有嚴重骨質疏鬆，跌倒當下因無不適感、才未就醫，但經X光檢查，發現她因跌倒導致胸椎第五節壓迫性骨折。

周立偉說，女性停經後因雌激素停止分泌，發生骨質疏鬆症的比例明顯較男性高，甚至可能打個噴嚏、輕微彎腰就導致骨折，其中常見的骨折部位包括股骨、脊椎骨和前臂骨；一般而言，脊椎壓迫性骨折中以胸腰椎交界處較常發生，王婦僅有第五節胸椎骨折則較罕見。

(中時 )