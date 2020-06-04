台灣新冠肺炎防疫成績亮眼，更自創台灣模式當各國的防疫參考。但近日日本、希臘、紐西蘭、澳洲等國的首波解封名單，都未將台灣列入。前疾管局局長蘇益仁指出，原因可能與台灣採檢對象都是高風險者有關，沒有一份科學數字當作成績單，導致台灣過不去這個坎。

蘇益仁接受《聯合新聞網》採訪指出，台灣的新冠肺炎採檢對象都是高風險人士，例如居家檢疫、有症狀者，以及與確診者密切接觸過的人。蘇認為，就算台灣疫調怎麼精準，這種模式是無法向各國證明，台灣社區沒有無症狀感染者，「缺少一份科學成績單，導致台灣過不去這個坎」，建議政府在北中南各選一處採檢2000例，拿出數據資料，向國際證明台灣社區很安全。

對於日本未將我國納入首波放寬名單內，疫情指揮中心發言人莊人祥曾回應，日本應該不是懷疑我方的防疫實力，可能是有政治上的考量，「若他們還想要大陸的市場，當然會想先開放大陸，因此我方未被納入不用做過多聯想。」外交部則表示，尚待駐處回報。

(中時電子報)