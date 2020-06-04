美國投資銀行SVB Leerink周三（3日）表示，吉利德公司研發抗新冠肺炎病毒（COVID-19）明星藥瑞德西韋（remdesivir）在2022前可望銷售超過70億美元（約2千億台幣），原因在於為防範爆發第二波疫情，各國政府積極儲備這款救命藥物。

路透報導，經臨床試驗證實，瑞德西韋對新冠肺炎重症患者具有顯著療效，目前包括美國、印度和南韓等都獲准瑞德西韋可用於治療重症病人，部分歐洲國家也著手瑞德西韋治療肺炎的恩慈療法（compassionate use）進行研究。

SVB Leerink分析師Geoffrey Porges預估，瑞德西韋在美國的每個療程定價約5000美元（約台幣15萬元），歐洲每個療程4000美元，其他國家落在2000美元左右。

他推測，瑞德西韋將於今年底前開始銷售，受惠於各國政府防範二波疫情搶囤瑞德西韋，2022年銷售金額有望高達77億美元，其中5成來自於各政府的儲備之用。

Porges將吉利德公司股票評等調升至「超越大盤」。吉利德（周三）3日股價上漲1.56%、收在74.40美元，今年以來已上漲超過14%。

(中時電子報)