國內新冠肺炎疫情趨緩，6月7日起防疫大規模解封，至於日前暫停的媽祖遶境活動何時可以恢復？高雄旗山天后宮在粉專公布，廟方向「天上聖母」徵求繞境時間，結果一連4個聖杯，媽祖聖示將在7月14日至7月19日舉行2020年平安巡境活動。

旗山天后宮在臉書發文表示，每四年舉行一次的百年傳統遶境活動，分別為鼠年、龍年、猴年，今年因逢新冠肺炎全球大流行延後舉辦，許多信眾關心今年遶境事宜，旗山天后宮管理委員會再度擲筊向聖母請示，結果一連四個聖杯，聖示將於7月14日至7月19舉行2020年平安巡境活動，歡迎全台媽祖信眾共襄盛舉。

廟方指出，天上聖母上轎時辰為7月13日星期一晚間11時15分，7月14日星期二上午6時準時出發，展開連續6天的平安遶境行程，祈求聖母庇佑台灣，風調雨順、國泰民安、經濟繁榮、富國裕民。隨香人員報名費850元，贈送紀念帽、限量紀念背心 、隨香旗 、臂章 及毛巾 ，並供應六天遶境期間的三餐飲食。

(中時電子報)