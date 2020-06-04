新竹縣為使垃圾能自主管理，由環保局執行「促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案」，月前辦完公聽會，公告台鎔科技為最優申請人後，將以「促參履約管理計畫」投入920萬元，監督廠商依據投資契約及計畫書辦理各項工作。

縣長楊文科表示，環保局4月辦理公聽會時，民代和民眾質疑BOO興建焚化爐，恐有管理不易問題，為此，環保局會在投資廠商興建及營運階段，做好各項監督管理工作，申請人更需依法規辦理環境影響評估及各項申請作業，待各項程序完備後才能開工。

楊文科並說，為確保受影響居民得到實質回饋，後續將透過科學分析、調查及妥善評估影響範圍，並參照鄰近縣市，在BOO焚化爐營運前訂定回饋金條例。

環保局代理局長羅仕臣表示，BOO案焚化爐是採高效能處理技術，與傳統焚化爐不同，在垃圾進爐時就進行分選，將垃圾中資源回收物分類外，並剔除不適合廢棄物，能大幅提高焚化量及減少產生汙染。

此外，因爐體處理技術的提升，可處理更高熱值的廢棄物，達到更完全的燃燒效能，所產出的飛灰及底渣量更少，更可把發電效率提高到25％以上，達到環保署多元垃圾處理計畫，轉廢為能循環經濟的目標。

(中時 )