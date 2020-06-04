期待今年的華碩電競手機「ROG Phone 3」(暫定名稱)嗎？繼搭載 8GB RAM 的版本在跑分軟體網站上曝光之後，又被眼尖的媒體發現，新機竟然還有 12GB RAM 的款式。兩相比較，此版本的跑分成績略勝一籌，讓人對於新機的效能與表現，更為期待！
《GSM Arena》網站報導，疑似華碩 ROG Phone 3 的機種繼 5 月下旬在 Geekbench 跑分軟體官網上被發現後，近日又發現了一款規格更高的款式。先前被發現的款式搭載 8GB RAM，Geekbench 單核心、多核心項目跑分各是 902、3074 分；而近日曝光的款式則搭載 12GB RAM，則是在 Geekbench 當中跑出單核心、多核心各 910、3229 分的成績。
回溯 2019 年，華碩 ROG Phone II 在台推出的都是搭載 12GB RAM 的款式(最初提供 512BG 儲存容量的版本，年底推出升級至 1TB 容量的旗艦版)。至於 8GB RAM 的款式，則是華碩與中國大陸騰訊獨家合作的版本(8GB RAM+128GB ROM)，不僅如此在中國大陸推出的 ROG Phone II 配件行李箱，樣式也跟台灣版本大不相同。因此，上述在跑分網站上曝光的兩種 ROG Phone 3 款式，很可能也是代表將在不同市場推出的不同版本。
疑似 ROG Phone 3 的新機除了出現在跑分網站中， Wi-Fi 聯盟網站中也出現同樣開發代號的機種。Wi-Fi 聯盟網站上列出 ASUS_I003DD 機種(ROG Phone 3的代號)採用了高通 QCA6390 通訊晶片，支援 Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax、Wi-Fi Direct 以及 Miracast。若這一款手機就是華碩 ROG Phone 3 的話，也就是說將會支援今年旗艦手機幾乎都支援的 Wi-Fi 6。
今年，華碩都尚未發表新手機，讓粉絲苦等。所幸先前華碩共同執行長許先越在第一季財報公布後曾對外分享，指出 ZenFone 7 以及 ROG Phone III 最快將在第二季底、第三季初發表。根據高通(Qualcomm)公布的資訊，華碩 ZenFone 7 以及 ROG Phone III 預計都將採用 Snapdragon 865 處理器，鎖定旗艦市場。許先越指出，華碩內部對於 ROG Phone III 寄予厚望，預期銷量要比二代成長 3 成，甚至最高達到 5 成的積極目標，可以見得對於 ROG Phone III 的實力與魅力都有相當的信心。
(科技)
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