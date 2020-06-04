過去幾個月國際油價大跌，航空業者指出，過去3個月國內平均油價低於設定調整的門檻，已將調整的票價送交民航局審查，預計6月30日實施，是4年多來首次降價，以台北－金門航線為例，全票價每張可以少掉100至200元。

國籍航空業者表示，過去油價高漲時，國內線也想比照國際線機票收取燃油附加費，但被政府擋下，後來雖然做了公式調整，但要3個月平均油價低於門檻，過去根本不可能發生。

交通部民航局以中油公司每個月公告的國內航空燃油價格為依據，設定連續3個月的平均門檻，目前3個調整門檻分別為每公升21.74元、每公升16.23元及每公升10.72元。而今年3月至5月的國內平均油價，已低於10.72元的目標。

民航局表示，新的票價審查已在進行中，預計6月30日實施。

業者舉例，調整後的票價會讓消費者有感，以台北－金門航線為例，全票價每張可以少掉100至200元，但這樣的價格要用來推銷接下來的國旅優惠，業者認為效果仍然有限。

(中時 )