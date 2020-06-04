高市觀光局在愛河畔白色情人貨櫃推出，全球唯一經過月老廟加持的愛情鎖，預料成為新興網美打卡景點。（柯宗緯攝）

高市觀光局在愛河畔白色情人貨櫃推出，全球唯一經過月老廟加持的愛情鎖，預料成為新興網美打卡景點。（柯宗緯攝）

高市府與辜嚴倬雲植物保種中心簽訂合作意向書，引進特殊植栽在愛河沿岸，營造「城市植物園」。（柯宗緯攝）

高市府與辜嚴倬雲植物保種中心簽訂合作意向書，引進特殊植栽在愛河沿岸，營造「城市植物園」。（柯宗緯攝）

高市觀光局與掌門啤酒合作，將發行4款愛河限定款「愛情釀的酒」。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

這「夏」愛河很浪漫！高市觀光局打造「愛河行旅」品牌，4日啟動「愛河微整型」計畫，與辜嚴倬雲植物保種中心簽訂合作意向書，引進特殊植栽在愛河沿岸，打造全新網美聖地。另也發布全球唯一經月老廟加持的「愛情鎖」，可鎖住對愛人的依戀，並預告將發行4款愛河限定款「愛情釀的酒」，讓愛河的未來充滿無限浪漫想像。

副市長葉匡時指出，愛河是高雄最重要的一張「名片」，歷任市府、觀光局局長，對愛河有不同想法及建設，但多年來大家習慣用「加法」，這次則拆除嚴重損壞、不合時宜的非必要設施，用「減法」還給愛河清爽自然環境。

葉匡時提到，這次也將愛河特色微整型，以河段區分導入東岸雨林文創聚落、西岸藝術表演舞台及北段遊憩特色水域、愛河兩岸全面視覺優化。

高市府與辜嚴倬雲植物保種中心合作，未來將精選具耐旱、耐熱適應高雄氣候的植物品種，在愛河東岸貨櫃聚落一帶，為市民打造一座「城市植物園」與愛河美景相輔相成，增添豐富風貌。

觀光局長邱俊龍也牽線白色戀人貨櫃與前金萬興宮合作，推出愛情鎖，一套299元，包含愛情鎖及姻緣符，可到白色貨櫃與愛人一同掛上愛情鎖，締造最美的愛情誓言。

邱俊龍還拋出「愛情釀的酒」構想並加以執行，與掌門精釀啤酒及藝術家合作，針對旅人、友人、情人、家人，推出4款專屬愛河限定啤酒，目前正在談通路，預計2個月後生產上市，在掌門、高雄飯店等地販售。

(中時 )