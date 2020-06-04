◎境外生7月返台無望 教育部:暫時不開放

境外生返台之路受挫！教育部表示，已於行政院跨部會協調會議提出境外生返台具體規畫，但會議初步結論為因應目前國際疫情仍需嚴管邊境風險，同時國際也普遍尚未解除邊境管制，故需等國際疫情更趨緩後，再依檢疫量能檢討開放時機。

◎32度熱天剩3天 鋒面周六到

好不容易挺過上周的致災性大雨，台灣本周氣溫上升達到32度，明後天甚至有機會挑戰36度，悶熱的天氣讓民眾汗流不止，對此，氣象粉專就表示，高溫的天氣將會持續到周末，而天氣的轉折點將落在周六，屆時北邊的梅雨鋒面又會接近台灣。

◎腦癌患者想吃停產泡麵 味丹復刻古早味

網路3日轉傳一名女子罹患腦癌，要進行手術前想吃一款已停產斷貨的「味味A素食湯麵」，味丹公司得知後，已委託專家「複刻」一箱給女患者，目前還在聯繫與製造當中。

◎愛台出奇招！肯德基也要出珍奶

繼黑糖珍奶蛋撻掀起一波台灣之光亂入熱潮後，自許「烹雞專家」的肯德基再次出招，預告即將推出「ㄎㄎ珍珠奶茶」，承接黑糖珍奶蛋撻的討論熱潮，趁勢搶佔暑假檔期。

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(中時電子報)