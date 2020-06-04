有美國媒體報導稱川普政府計劃禁止大陸客機飛航美國。美國行政當局在當地時間星期三（3日）表示，自6月16日開始，美國將計劃禁止大陸民航客機飛抵美國，並稱原因為大陸實際上禁止了美國商業航班恢復兩國之間的客運服務，而這種做法違反了兩國在1980年共同達成的協議。

陸美兩國近來因商業航班飛行權限有不少紛爭，而這起爭執起源於3月26日。大陸民航管理部門在當時宣布規定稱，航空公司依據那個月的飛行安排，每個星期將只能有一個航班飛大陸。

但當時美國飛大陸的三個航空公司因為新型冠狀病毒疫情都停止了相關的航班。因此，美方認為，大陸實際上就完全禁止了美國航空公司班機飛行至大陸，但大陸的航空公司班機卻仍然可以飛美國。

美籍的達美航空與聯合航空等公司在本月提交恢復飛行大陸的航班的申請，但並未得到大陸官方回應。

據紐約時報報導稱，美國交通部曾在今年5月14日與大陸官員提出了交涉，要求准許美國航空公司的飛行，稱大陸的做法違反了兩國過去達成的協議，該協議的宗旨是為確保相關飛航規則，在兩國間平等地適用於所有的國內和國際航班。

近幾個月來，美陸兩國關係處於貿易戰以來的最嚴重的緊張狀態。兩國在新冠疫情以及香港國安法上都產生嚴重角力，並且互相指責。

(中時 )