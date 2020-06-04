經再生粒料等不可燃物覆蓋進行隔離防護加噴水滅火完成。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南市政府環保局位於柳營山區的一處垃圾掩埋場今天凌晨發生火警，初步調查是受到天候影響，導致廠內的廢棄物衍生燃料（RDF）自燃，警消到場後以再生粒料等不可燃物體覆蓋，進行隔離防護後再噴水，已將火勢控制，監控鄰近區域空氣狀況也未有汙染狀況，民眾可以放心。

該處垃圾掩埋場是南市府環保局委外處理RDF生質能源再生燃炓的堆置場，屬於開放空間空地，周遭並無建物，消防局在清晨4時接獲報案，派遣柳營、六甲消防分隊共5車12人到場，現場冒出大量白煙，因有汙染疑慮，立刻通知業者及環保局前來。

環保局事故空汙小組到場監控，該處只有少許臭味，且無風煙霧擴散緩慢，檢查周邊空氣盒子及柳科微感器濃度均正常，不影響民眾健康，因此未發布空汙警報，南市府環保局局長謝世傑、副局長陳幸芬在6時許到場關心。

環保局指出，失火原因應為廢棄物衍生燃料（RDF）自燃，推測是近日天候所導致，上周因連日雨勢，潮濕環境助長RDF中殘餘的少量廚餘發酵而產生沼氣，加上近日天氣高溫炎熱，達燃點後出現自燃狀況。

環保局表示，這處垃圾掩埋場由環保署補助設置，處理南市柳營六甲垃圾轉運站約2萬噸的家戶垃圾，每日將100噸垃圾中的可燃性垃圾篩選，製作成棒狀或塊狀的固態錠型燃料，後續提供鍋爐業者作為替代的環保再生燃料使用，今年4月正式運轉。

在此事件發生後，環保局將積極檢討，避免再次發生類似事件，後續將再評估垃圾處理政策方向，也呼籲市民在尚未完全解決垃圾問題前，要做好源頭減量，減少產生垃圾。

(中時 )