為了促進城市均衡發展，同時在疫後大力拚經濟，5月以來，大陸各地爭取人才的政策持續升級，其中包括提供購房補貼、降低落戶門檻等都是主要看點。據中原地產統計，今年以來全大陸已有逾100個城市發布吸引人才政策。中指院認為，除個別超大型城市，大陸全境範圍內放開放寬落戶條件已是大勢所趨；提供購房補貼、降低落戶門檻成為人才政策的主要特徵。

中原地產首席分析師張大偉則表示，當前各地頒布的房地產政策越來越謹慎，以人才為主，相比降低購屋頭期款比例、放鬆限購等政策，人才力度再加大，被回收的風險也相對小。

舉例來說，濟南市6月1日實施《全面放開落戶限制實施細則》，提供6大落戶途徑，求學、就業、投靠親屬均可落戶，還有其他情形落戶的途徑；在人才落戶方面，取消中專學歷人員參保、技術技能職級等限制，擴大人才落戶範圍。

同日，南寧也實施了《南寧市深化戶籍制度改革戶口遷移實施辦法》，全面放開城鎮落戶條件；施行後，南寧市對新落戶城鎮的農村籍大學生實行「來去自由」的落戶政策，同時允許相關申報資料「容缺」辦理，可謂「史上最低」落戶門檻；此外，對D類、E類高層人才領取購房補貼條件進行調整，不再受人才引入到南寧市的時間限制。

對於人才政策與房地產政策間的關係，張大偉預計，6月和7月房地產市場會繼續高位運行，人才政策將在一定程度上加速房市回暖。

諸葛找房數據研究中心高級分析師王小嬙認為，短期來看，人才政策對房地產市場的影響有限；長期來看，全面放開落戶限制將帶來潛在購房需求，有利於活躍當地房地產市場。

另有業內人士表示，多城降低人口導入成本，刺激潛在購房需求，人才購房補貼政策的放鬆，有助於帶動住房交易量。

張大偉強調，「相比之下，一二線城市，特別是熱門城市，引進人才對房地產市場的影響力要遠大於三四線城市。」

中指院則表示，未來城市人口流入的多少將直接取決於城市、區域競爭力。

(旺報 )