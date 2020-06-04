高醫大校長鐘育志（右）率團北上邀請前副總統陳建仁（左）錄製畢業祝福。（高醫大提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫大今年取消聯合畢典，由學生代表領取學位證書。（高醫大提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠疫情打亂不少既定中的計畫，高雄醫學大學今年就取消聯合畢業典禮，改由各系自行規畫，今（4）日起分3天舉辦。校方特地邀來前副總統陳建仁擔任演說嘉賓，以預錄方式祝福畢業生。「大仁哥」也透露，高醫大團隊可是他缷任副總統到中研院後第一組來訪的貴賓。

高醫大指出，今年畢典活動縮小規模避免人群聚集，兼顧防疫但也以創意變通的方法，但儀式和往年一樣莊嚴隆重。這也是繼2003年SARS後，高醫大第二次因疫情取消聯合畢業典禮，7日將開放畢業生帶家長進入校園在戶外拍照留念，希望讓畢業生能夠懷抱師長及學弟妹們溫馨的祝福。

高醫大校長鐘育志5月22日率團北上，邀請陳建仁錄製畢業祝福。陳建仁恭喜畢業生完成學業生涯階段，他強調，醫學大學的畢業生有兩個重要的任務，一是充實自己的學問，二是好好的照顧別人。

陳建仁期許畢業生充實自己的能力，不斷的精進，使醫術越來越好，造福全人類；更要有慈悲善良的心，把病人當作是自己的親友來看待。新冠肺炎盛行，也讓大家看到醫護人員無私奉獻，他相信高醫大畢業生會是未來台灣醫界的菁英、台灣健康的守護者。

高雄醫學大學董事會陳建志董事長強調，高醫大從創校以來都是以解決問題做為目標，勉勵畢業同學要保持自身的價值，擁有知識而不濫用，帶著理性而能以柔軟之心面對人、解決問題，這是走出校園後真正要面對的挑戰。期許大家保持謙卑的態度、做夢的動力、築夢的勇氣、還有圓夢的毅力。

高醫大校長鐘育志勉勵畢業生：1.莫忘「習醫」初衷，本著誠信、關懷待人。2.從跨域學習，藉由跨域合作，進而跨域創新，以提升個人生涯裡的優勢與創新的動能。3.找尋人生Mentor，承襲典範，永遠以高醫人為榮。期許畢業生未來無論面對什麼挑戰，都要銘記「高醫人」這個永遠的身分，展現兼具高度人文素養與健康醫療的專業能力。

高醫大今年有1539位畢業生，許多畢業生都有跨域多元的亮眼成績，在國內外體育賽事上，有2018年亞運滑輪溜冰男子20公里的金牌趙祖政、2019年身障帆船世界盃第三名的吳其謙、2019年全國大專校院羽球排名積分賽女單冠軍／女雙亞軍的陳若瑋。

在國際交流方面，牙醫學系的林會筑在2018年擔任台灣牙醫學生聯合會理事長期間，舉辦「第65屆國際牙醫學生聯合會年會」，邀請34個國家的牙醫系學生與會，讓世界看到台灣、看到高醫大。

健康科學院醫技系4位來自國際友邦貝里斯的外籍畢業生，在學期間不但成績優異，還跟著志工團前進偏鄉，擔任小朋友的英文課輔老師，學成歸國後，將可發揮醫技專業並且延續高醫關懷弱勢的精神；在跨域創新上，藥學系博士班的顏清棋首創國內第一個運動禁藥查詢APP，不但讓運動員對於運動禁藥可以一手掌握，更榮獲了2019未來科技展「未來科技突破獎」。

(中時 )