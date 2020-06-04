工業電腦廠友通（2397）受新冠肺炎疫情干擾營運動能，但在併購效益挹注下，5月自結合併營收6.55億元，與前5月合併營收35.18億元雙創同期新高。展望後市，公司預期第二季併購效益可望持續顯現，但對下半年展望保守看待。

友通3月中股價下探53.8元3年低點，隨後止跌回升、5月中觸及77.9元，2個月波段漲幅達44.8％。近期股價持穩74～76元區間，今（4）日開高後持穩盤上，早盤維持小漲近0.7％。三大法人上周合計賣超45張，本周迄今續調節賣超18張。

友通5月自結合併營收6.55億元，雖月減4.53％、降至近3月低點，仍年增達19.35％，續創同期新高。前5月合併營收35.18億元，仍年增達37.05％，亦續創同期新高。

友通5月合併營收續創同期新高，主要受惠併購工業自動化整合銷售通路商羅昇挹注。若排除羅昇及網通資安廠其陽挹注，友通5月個體營收約3.12億元，月增3.35％、但年減30.26％，不過前5月營收28.69億元，仍年增39.82％。

其陽（3564）5月營運動能降溫，自結合併營收1.07億元，月減5.62％、降至近1年低點，但仍年增6.49％，為僅次於2015年的同期次高。前5月合併營收6.48億元，年增41.11％，續創同期新高。

至於羅昇（8374）表現持續偏弱，5月自結合併營收2.35億元，月減12.87％、年減10.82％，為近8年同期低點。前5月合併營收11.37億元，年減13.33％，為近8年同期低點。

友通董事長陳其宏日前法說時表示，第二季併購效益仍將持續顯現，但歐美需求已明顯受到疫情影響，雖然對下半年營運影響仍不明確，但他個人較悲觀看待，認為需求仍將明顯受疫情影響，預期今年上、下半年營收比重將大致相當。

展望今年營運，友通總經理蔡其南表示，將開發智聯網（AIoT）及5G技術產品，聚焦提升與其陽、羅昇的整合綜效，強化拓展智慧製造、智慧交通與基礎建設、智慧醫療3大應用領域，以合計貢獻突破6成為目標。

蔡其南指出，其陽將專注於網通產品行銷研發，結合友通資源加速開發軟體定義廣域網（SD-WAN）與網安閘道器等新產品。羅昇則持續提升機電整合能力、代理高毛利新產品，並在智慧製造應用方面與友通聯合推廣，持續擴大營收、提升獲利能力。

(時報資訊)