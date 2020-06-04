四技二專統測成績公布，就讀台中市新民高中的洪雨琴因熱愛日語，3年前以3A2B成績進入新民日語科，經過持續努力，統測日語科獲滿級分，加權總分更達669高分，榮登全國榜首，在繁星甄選時已錄取台中科大的她為照顧家人，決定留在台中升學。

洪雨琴說，因為本就喜愛日文，3年來都很認真上課，而老師在課堂上的補充知識讓她受益良多；在準備N1、N2日文檢定時還特別鑽研課堂上教過的日文文法，並與老師探討，藉由不斷訓練、討論加強自己穩健台風，並以校排1％成績、透過繁星錄取第一志願台中科大。

雖然統測成績優異，洪雨琴可參加聯合分發錄取北科大，但她說，為了照顧家人，仍決定留在台中。

而國中會考成績僅5B的王浰倫，3年前進入新民高中應用英語科就讀，出身單親家庭的她深感母親的辛苦，努力苦讀、爭取各項獎學金，今年統測考得71級分，目前透過大學申請錄取中央大學法文戲。

此外，就讀新民高中電子商務科的曾鈺舜國中會考成績4A1B，他說，當時為了學校提供的30萬獎學金而放棄公立高中職、選擇進入新民，因對數理有相當喜愛，未來希望選擇台科大企管系或政大金融學系為第一志願。

(中時 )