脫北者團體日前向北韓發送50萬份「反朝傳單」，此舉惹怒平壤，金正恩胞妹金與正4日警告首爾，如不阻止相關行為，將面臨最壞局面，她更嗆聲，可能撕毀韓朝軍事協議、拆除開城工業區，以及關閉韓朝聯絡辦公室。

脫北者團體日前向北韓發送50萬份「反朝傳單」，此舉惹怒平壤，金正恩胞妹金與正今（4）日警告首爾，如不阻止相關行為，將面臨最壞局面，她更嗆聲，可能撕毀韓朝軍事協議、拆除開城工業區，以及關閉韓朝聯絡辦公室。

綜合韓聯社、路透社報導，上月31日，脫北者團體「自由北韓運動聯盟」沿著南北韓非軍事區（DMZ），以大型氣球朝北韓發送50萬份傳單、50本手冊、2,000張1美元紙鈔、以及1,000張記憶卡，傳單上印有「金正恩是宣布新戰略核武器路線的偽善者」等內容。

針對脫北團體對北韓發送反朝傳單，北韓官媒《勞動新聞》今日報導，朝鮮勞動黨第一副部長金與正強烈譴責脫北者的行為。

金與正指出，根據2018年簽署的《板門店宣言》以及《919韓朝軍事協議》，南韓不可能不知道禁止在非軍事區散布傳單的條款，她說，在《南北共同宣言》即將迎接20周年之際，南韓如果仍將上述行為視為「個人自由」與「言論自由」，「南韓當局很快就會面臨最壞局面。」

金與正警告，如果首爾不對相關人員的行為採取相應措施，北韓可能退出開城工業區的投資計劃、關閉兩韓聯絡辦公室，甚至撕毀消除戰爭威脅的韓朝軍事協議，她稱軍事協議「已幾乎沒有任何價值」。

韓聯社分析，由金與正親自出面發表談話，並且由北韓全國人民都可閱讀的《勞動新聞》刊登內容，顯見平壤當局相當嚴肅看待此問題，同時平壤也可藉機對人民警告，不會對叛逃者坐視不管。

(中時電子報)