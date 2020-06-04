行政院會今（4）日拍板攸關台灣發展成為高科技研發中心的「領航企業研發深耕計畫」，七年、投入逾100億元，鎖定吸引新興半導體、5G通訊、AI等三大領域的國際大廠，提供最高補助研發計畫資金的50％，以吸引來台落地。經濟部次長林全能表示，國際大廠必須至少自籌50％的研發計畫資金。

經濟部長沈榮津日前也透露，我國正與Amazon、Google等多家國際大廠，洽商在台投資設立高科技研發中心的投資計畫。高科技研發中心將是台灣產業與經濟發展，未來20年到30年的重要基石，「再繁榮台灣經濟20年、30年」。

行政院會今日聽取經濟部報告「高科技研發中心-領航企業研發深耕計畫」，「領航企業研發深耕計畫」跳脫過去作法，優先推動三大核心科技新興半導體、新世代通訊、人工智慧，希望吸引國際大廠結合國內產業鏈加速布局台灣研發體系，強化我國產業領導性技術研發實力，引領台灣轉型為研發創新強國，預估未來每年將帶動超過400億元前瞻研發投資，及6,350位研發與營運人才參與，可接軌國際舞台，加速青年創業，推動台灣產業新藍海。

經濟部表示，新冠肺炎疫情衝擊全球政治、經濟、社會各個層面，中美貿易戰也因疫情再添變數，更加速國際大廠亞太戰略的重新布局。危機就是轉機，面對國際局勢快速變化對我國產業鏈所造成的牽動與變化下，此刻是強化我國產業體質的關鍵時刻與最佳時機。

「領航企業研發深耕計畫」以「研究Research」（國際大廠在台深耕研發）、「共創Co-innovation」(台商與國際大廠共同創新)及「發展Development」(帶動台商發展應用加值及服務)作為主要推動架構。

經濟部表示，依據當前國際趨勢、台灣優勢及市場態勢，優先推動三大核心科技，包括:新興半導體、新世代通訊及人工智慧。

根據預估，在新興半導體的產業鏈發展下，將帶動2025年產值468億元、衍生應用4,000億；新世代通訊產業涵蓋開放式5G網路新架構、電信級網通產品等，估計相關產值在2025年達到5,700億；帶動台灣人工智慧產業解決方案在2025年產值達3,600億，打造產業AI化附加價值到2025年累積達7,500億。

(工商 )