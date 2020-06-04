許崑源臉書。

許崑源臉書。

高雄市長韓國瑜的罷免投票將在6月6日舉行，距離罷免只剩下兩天的時間，針對這次投票，高雄市議會議長許崑源在臉書上表示，若這次把韓國瑜罷免掉，將會是高雄人的一大危機！

許崑源在臉書上指出，最近高雄最令人關心的大事就是市長罷免案，他想和各位分享他的看法，他希望過去曾投票給韓國瑜的各位市民想想，高雄這一年半來，是否比起過去20年來更為進步？高雄是不是有所改變？

如果「是」，就請各位繼續支持韓市長，讓高雄有繼續進步和改變的機會。許崑源表示，2018年沒支持韓國瑜的市民也可以想一想，過去「路不平、水溝不通」，今天韓國瑜就任有沒有改善了？如果過去二十年做不到的基本建設，韓國瑜都慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評？

難道大家不希望看到高雄的發展、越來越進步嗎？許崑源指出，像最近下的大雨，屋子也沒像以往淹水積水，這就是進步，大家都看得到，「罷免韓國瑜是高雄人的危機」，高雄在特定政黨有心失去是非、失去正義，也失去真相，這讓他非常擔心，高雄將因此失去改變的機會，未來高雄一定要繼續向前走，不能再走回頭路！

(中時電子報)