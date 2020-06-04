正值美陸糾葛近日加深之際、且美國總統川普上周揚言將對港版國安法採取一連串行動後，華府3日對北京重拳連出，不僅商務部將上週將33家陸企列入制裁的命令將於5日生效，以及美運輸部也宣布16日起禁止大陸四大航空客機飛往美國之外，路透社也透露，華府正準備將包括中央電視台等至少4家陸官媒列為「外國使團」，藉此對其增加在美境內活動限制。

報導指出，這此決定是由國務院所做出，勢必進一步讓美陸關係更為緊繃，最快將於4日公布。報導引述兩名消息人士表示，新名單將預計包括官方的中央電視台（CCTV）與中國新聞社（China News Service）。

據美國1982年《外國使團法》，被認定為「外交使團」實體的駐美機構必須披露其人員名單、雇傭和解雇決定，並向國務院登記機構在美國租賃或擁有的房產。在租賃或購買新的房產前，他們還必須獲得事先批准。

報導稱，這是美陸之間長達數月的駐外媒體爭議的最新行動。今年2月美國指控北京利用官媒進行親陸宣傳，定新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電臺、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司為「外交使團」；而到了3月華府又決將大陸主要官媒的美國辦事處工作的記者人數從160人減為100人，藉此報復北京長期對美記者的恐嚇與威脅。

對此，大陸在3月宣佈將撤銷《紐約時報》、《華爾街日報》和《華盛頓郵報》的幾乎所有美國記者，稱此舉是「被迫進行的必要反制」。

(中時電子報)