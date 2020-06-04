中國科學院力學研究所最近悄悄發佈了一條消息，范學軍團隊在超燃衝壓發動機地面試驗中，連續運作了600秒，打破美國X-51研究機210秒的世界記錄。

據觀察者網4日報導，中國大陸科技部不久前公佈的第二節全國創新爭先獎名單中，北航的高超音速強預冷團隊獲獎，引起了極大關注。分析指出，這兩樣突破性技術的意義非同小可。

(中時電子報)