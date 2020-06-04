陸超燃衝壓技術猛進 東風17射程增5倍 12:242020/06/04 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國科學院力學研究所最近悄悄發佈了一條消息，范學軍團隊在超燃衝壓發動機地面試驗中，連續運作了600秒，打破美國X-51研究機210秒的世界記錄。 據觀察者網4日報導，中國大陸科技部不久前公佈的第二節全國創新爭先獎名單中，北航的高超音速強預冷團隊獲獎，引起了極大關注。分析指出，這兩樣突破性技術的意義非同小可。 (中時電子報) #技術 #團隊 #高超音速 #超燃衝壓 #猛進 也許您會感興趣 推薦閱讀 中科發掘新創千里馬 雲林科大團隊奪冠 11:412020/05/31 生活 人物側寫－前鋒變教練 帶領團隊搶分 04:102020/06/01 財經要聞 國際團隊操刀 台中豪宅鍍金 04:102020/06/01 產業．科技 打造非美技術晶圓廠 專家說還是有可能 18:322020/06/01 財經 專家傳真－區塊鏈技術的應用與影響 04:102020/06/02 專題周報 金融新創 瞄準機器學習應用 04:102020/06/02 投資理財 社論／最動盪時刻，最混亂國安團隊 04:102020/06/02 時論廣場 多元應用AI影像分析技術 台科大打造智慧新生活 11:542020/06/02 生活 WSBL》國泰女籃連勝不停歇 鄭伊秀奪單周最佳 19:192020/06/02 體育 共組聯合艦隊 國內外新創加速器聚高雄 04:102020/06/04 產業．科技 軍事熱門新聞 陸超燃衝壓技術猛進 東風17射程增5倍 - 軍事 澳洲海軍發明冷噴射3D列印 潛艦更致命 - 軍事 以色列LORA彈道飛彈 精準打擊海上目標 - 軍事 台灣買陸基魚叉 美國軍事家也不解 - 軍事 對付燎原暴動 美為自己人出動了哪些武器 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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