知名百萬Youtuber「黃氏兄弟」瑋瑋，被爆在交友App約一夜情而被迫公開性向，在沒有心理準備下，數度在鏡頭前哽咽落淚，讓粉絲相當心疼，對此網紅麵攤大叔不滿此事遭大肆報導，怒斥：根本是「強暴式」公開。

網紅麵攤大叔表示整起事件瑋瑋沒傷害任何人，也沒違反任何人性自主權，但被大肆報導後，等於摧毀他「生而為人」的尊嚴，痛批：「強暴式的公開，像不像是輪暴？」，而他強調事件爆發後，瑋瑋沒有選擇躲避，而是記得身為網紅的社會責任，親自面對來自外界惡意傷害，並選擇做一個「有溫度的人」，呼籲：「生活在這片多元包容的土地上，所有人都有愛與被愛的權利」，處理事件的勇氣與誠實，讓麵攤大叔坦言：「勝過許多噁心的大人」。

對此網紅陳沂、設計師聶永貞也紛紛力挺，直言：「沒有做錯事，不需要說對不起」、「不需要為了自己的性向出來道歉」，哥哥哲哲也心疼表示：「我很驕傲，也很愛你，我們永遠都是你的後盾」。

(中時電子報)